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فيروس كورونا يضرب نادي فيورنتينا في مقتل

  • فلسطين اليوم - روما
  • 10:31 - 19 مارس 2020
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أعلن نادي فيورنتينا تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وأوضح النادي أن 3 من أفراد الجهاز الفني يعالجون في المستشفى.

وقال مالك النادي روكو كوميسو من مكان تواجده في الولايات المتحدة: "الوضع يزداد سوءا، في النادي لدينا نحو 10 أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، و3 من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى".

وسبق للنادي أن أعلن عن إصابة 3 لاعبين، هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

يشار إلى أن إيطاليا تعد من أكثر الدول تضررا بالفيروس في القارة الأوروبية، وأعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.

 

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