نسفت آمال الأطباء.. نتائج غير متوقعة لدراسة صينية حول عقار لعلاج كورونا

نسفت دراسة صينية، آمال مجموعة كبيرة من الأطباء الصينيين الباحثين عن عقار لعلاج مرض فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، بعدما أكدت عدم نجاح اللقاح الجديد في مساعدة المرضى على التعافي.

وكان باحثون صينيون وضعوا أملًا كبيرًا على عقار جديد قد يثبت نجاحه في علاج مرضى فيروس كورونا إلا أن الدراسة نسفت آمالهم، بعدما اكدت عدم نجاح العلاج في مساعدة المرضى.

وأوضحت الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن القائمين على الدراسة لم يلاحظوا أي فائدة في العلاج الجديد.

وفحص القائمين على الدراسة تأثير الدواء المعروف باسم "Kaletra"، وهو مزيج من اثنين من مضادات الفيروسات التي تستعمل عادة في حالات الإيدز، وشمل الاختبار 199 مريضا بالغا تتراوح أعمارهم بين 48 و68 عاما كانوا يعالجون من فيروس كورونا في مستشفى بمدينة ووهان الصينية.

ولمدة 14 يوما، منح نصف هؤلاء المرضى العقاقير، لكنها لم تخفف من حدة الألم ولم تمنع الوفيات، في المقابل، تلقى النصف الآخر العناية التقليدية التي ركزت على علاج أعراض المرض، مثل التدخل الطبي لمواجهة الالتهاب الرئوي.

ورغم أن النتائج كانت مخيبة للآمال، فإن الباحثين مطوري العلاج قالوا إن الدراسة "ليست الكلمة الفصل"، داعين إلى إجراء مزيد من الاختبارات بهذا الشأن.

يُشار إلى أن كبرى شركات الأدوية في العالم تتسابق بشكل متسارع لصناع عقار قادر على قهر فيروس كورونا القاتل.

ويجري حاليا في مختلف دول العالم تطوير واختبار نحو 50 عقارا جديدًا لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

يذكر أن أكثر من 9 آلاف شخص توفوا من الإصابة بالمرض فيما أصيب أكثر من 220 ألفًا في 120 دولة، فما تعافى نحو 80 ألفًا.