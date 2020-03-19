فيديو مصابة بفيروس كورونا تقدم نصائح مهمة من داخل العناية المكثفة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة بريطانية مصابة بفيروس كورونا المستجد ووجهت الفتاة نصائح مهمة لكل الأصحاء حتى لا يصابوا بهذا المرض القاتل.

وحقق مقطع الفيديو انتشارًا كاسحًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت الفتاة خلال مقطع الفيديو على سرير المرض في أحد المستشفيات البريطانية مقدمة العديد من النصائح المختلطة بسعال شديد بسبب اصابتها بالفيروس.

وقالت الفتاة: "أنا في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتي الصحية بسبب الإصابة حيث "لا أستطيع التنفس"؛ السعال القوي قطع حديث المصابة بشكل متكرر.

وأكملت حديثها المتقطع بالقول: "لا يمكنني التنفس من دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين، مشيرة إلى أن قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي.

ووجهت المريضة نصيحة مهمة لأي شخص مدخن قائلة "على جميع المدخنين أن يضعوا السجائر جانبا، فأنتم تحتاجون إلى الرئة بكل طاقتها لمواجهة كورونا القاتل".

كما وجهت نصيحة أخرى للأصحاء بعدم ارتكاب أي شيء يعرضهم لفيروس كورونا، حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.