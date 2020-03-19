غزة:اجراءات صارمة من النيابة لمخالفي الحجر الصحي ومروجي الإشاعات

أكدت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الخميس 19/3/2020، أنها ستقوم بملاحقة المخالفين لإجراءات الحجر الصحي، ومروجي الاشاعة والمعلومات المغلوطة حول "فيروس كورونا".

وجاءت قرارات النيابة العامة، استكمالاً لجهود الوزارات المختصة في مكافحة فايروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقاً من واجباتها القانونية والمهنية.

وشدد النيابة، على أهمية تحلي وسائل الإعلام والصحفيين وجمهور المواطنين بالدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبار، والتوثق من الرواية الرسمية.

وبينت النيابة، أنها ستعمل بحزم على ملاحقة وتحريك الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص يثبت قيامه نشر معلومات مغلوطة، أو المساعدة على ترويج الإشاعات والأخبار المكذوبة.

كما أكدت، على ضرورة التزام العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة، وذلك حفاظاً على سلامة مواطنينا الكرام، وحرصاً على الوقاية والتحصين من أي انتشار محتمل للمرض.

وذكرت، أنها ستقوم بمباشرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزامهم، دون تهاون، بالأماكن المعدة للحجر الصحي،

وتمنت السلامة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، شاكرين التفهم للإجراءات الحكومية الهادفة لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على أمن واستقرار وسكينة المجتمع.