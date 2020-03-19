تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 19/3/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي.

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث طرق نتج عنها إصابتين إحداهما خطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.