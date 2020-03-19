بسبب كورونا.. إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بالعاصمة لندن

قررت بريطانيا إغلاق ما يصل إلى 40 محطة مترو أنفاق بالعاصمة لندن والتي لا تتقاطع مع خطوط أخرى حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد(كيوفيد-19).



وذكر بيان صادر عن إدارة المواصلات بالعاصمة، أن الحكومة قررت أن تعمل حافلات لندن بعدد أقل من الخدمات "لكنها لا تزال تعمل ليلاً وسيُحث الجميع على عدم استخدام وسائل النقل العام في أي شيء بخلاف الرحلات الأساسية كنوع من الإخلاء الجزئي لبعض المناطق".

وتأتي هذه القرارت مع ارتفاع حصيلة الوفيات في المملكة المتحدة المرتبطة بالفيروس إلى 104، بعد وفاة 33 حالة خلال آخر 24 ساعة، مع تأكيد إصابة أكثر من 2600 شخص، وقد شهدت العاصمة نحو ثلث إجمالي الوفيات حتى الآن.

وقال عمدة لندن صادق خان "يجب ألا يسافر الناس بأي وسيلة"، ما لم يضطروا إلى ذلك ، مشيرا إلى ضرورة أن يتجنب سكان لندن التفاعل الاجتماعي إلا عند الضرورة القصوى، وهذا يعني أنه يجب عليهم تجنب استخدام شبكة النقل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

وأصاب فيروس كورونا نحو 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

