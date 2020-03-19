لأول مرة.. الصين لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا في ووهان

أكدت جمهورية الصين صباح اليوم الخميس، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهذه أول مرة منذ أن بدأت بكين إحصاء الإصابات في يناير الماضي.

ووفقًا للسلطات الصحية الصينية، لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي لم تسجل إصابات بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة بشكل كامل.

في المقابل أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج، في حين تماثل 819 شخصا للشفاء وغادروا المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد.

وبحسب اللجنة، فإن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجل في بكين (21 حالة)، تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات).

ثم في مقاطعة شانغهاي (حالتان)، في حين سجلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي من الإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة اصابة.