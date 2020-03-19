بعد ارتفاع عدد المصابين.."إسرائيل" تمنع دخول الأجانب

منعت "إسرائيل" جميع الأجانب من دخول الأراضي المحتلة، في جهود تسعى من خلالها لوقف انتشار فيروس كورونا، بعد وصول الإصابات لديها لـ433.

وكان يتم السماح للأجانب الذين يمكنهم إثبات أن لديهم مكانًا للعزل المنزلي الذاتي لمدة 14 يومًا بدخول "إسرائيل" حتى اليوم الأربعاء، بموجب الإجراءات التي تم اتخاذها قبل أسبوعين.

أما الآن فلا يُسمح سوى بدخول "الإسرائيليين" أو الذين لديهم تصاريح إقامة.

وذكرت ما تسمى "هيئة السكان والهجرة" في بيان إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات الأشد صرامة بناءً على توصية وزارة الصحة.

وأضافت أنه سيتم تقديم استثناءات للمقيمين في "إسرائيل"، التي سجلت 433 حالة إصابة بكورونا.