إصابة عضوين في الكونغرس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن عضوان بالكونغرس الأمريكي إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، يوم أمس الأربعاء.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري ماريو دياز بالارت، في بيان صادر عنه، إنه أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض.

وقال بالارت في البيان "إنه يخضع للحجر الذاتي في واشنطن منذ يوم الجمعة ولم يعد إلى منزله في فلوريدا لأنه لا يريد تعريض زوجته السابقة لمخاطر".

وأضاف بالارت إنه "أصيب بحمى وصداع مساء السبت وتم إبلاغه "قبل فترة وجيزة" بأنه اختباره بخصوص فيروس كوفيد 19 إيجابي".

وبعد إعلان بالارت، أعلن عضو الكونغرس الديمقراطي بن ماك أدامز، عن إصابته أيضا بالفيروس، في بيان.

تجدر الإشارة أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين علقا أعمالهما حاليًا بسبب الفيروس.

وسبق أن أعلن 15 عضوًا بالكونغرس الأمريكي عزل أنفسهم للاشتباه في إصابتهم بكورونا.

