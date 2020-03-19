حالة الطقس اليوم الخميس: منخفض جوي قادم وتحذير من سرعة الرياح

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس 2020-3-19 غائمة جزئيًا وباردة إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وفي ساعات الليل توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدًا الجمعة فتوقعت الأرصاد أن تتعرض البلاد إلى منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويوم السبت من المتوقع أن تشهد الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار قد تسقط على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وفي ذات السياق حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ساعة.

وقد تتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الافقية، والتزحلق على الطرقات.