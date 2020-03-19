حملة دهم واقتحامات لمناطق الضفة واعتقال 8 مواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 19/3/2020، حملة دهم واقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة المحتلة فيما اعتقلت 8 مواطنين.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت قرية العيسوية شرق القدس واعتقلت الشقيقان رشدي وموسى أبو ريالة وزايد العجلوني، كما اعتدت على أهالي القرية وأُبلغ عن وجود إصابات.
كما اقتحمت القوات مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت كل من المحرر مصطفى الحسنات، ورامز اللحام ويزن يوسف البلعاوي.
ومن قلقيلية، اعتقلت القوات خليل مجدي أبو سمرة.
كما اعتقلت القوات أيهم عبد الله أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين.