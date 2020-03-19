الصين تهدد واشنطن والخيارات على الطاولة

هددت الصين الولايات المتحدة بأن كل الخيارات على الطاولة لاتخاذها ضدها، في حال استمرت الضغوط الأمريكية على بكين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الأربعاء، تعليقا على سحب الصين الاعتماد من مجموعة صحفيي وسائل إعلام أمريكية: "نلتزم بموقف واضح وقاطع ونطالب بوقف ممارسة الضغط على الإعلاميين الصينيين من قبل الولايات المتحدة الامريكية". مضيفاً أنه في حال مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية السير في هذا الطريق الخاطئ، فسنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات رد إضافية، وكل الخيارات على الطاولة مطروحة".

ويأتي هذا الإجراء رداً على تصنيف الولايات المتحدة مكاتب 5 وسائل إعلام صينية، بينها وكالة "شينخوا" وقناة "CGTN"، كـ "عملاء أجنبيين"، ما يعني تقليص عدد موظفيها، وإلزامها بتقديم تقارير حول أموالها ومشترياتها للحكومة الأمريكية.