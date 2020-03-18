كيف يحمي الليمون الجسم من الفيروسات!

حبات الليمون تُعد من الأكثر الحمضيات فعالية في تعزيز جهاز مناعة الانسان التي تقضي على البكتيريا والفيروسات، لاسيما ان عواصم ومدن العالم تشهد منذُ شهر كانون الأول الماضي تفشي كبير لفيروس كورونا المستجد.

ومع تفشي كورونا وعدم توصل علماء الطب لإنتاج لقاح مضاد، يبقى الحل الوحيد لدى الاشخاص تعزيز وتقوية المناعة باعتباره الحل الأنسب حاليًا، لذا يحتوي الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.

ويحتوي الليمون على فيتامين سي وأخرى ومواد مضادة للأكسدة، اللذان يعملان على تعزيز صحة جهاز المناعة للوقاية من الفيروسات والعدوى.

وينصح خبراء التغذية، بشرب عصير الليمون دافئ يوميًا وعلى الريق، إذ يحارب الالتهابات ويزيل السموم والجراثيم من الجسم، ويحافظ على توازن درجة الحموضة وصحة البشرة.

ومن فوائده أيضًا، انه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي والتنفسي، وعلاج فعّال ضد النزلات البرد والانفلونزا.



