تطبيق الإجراءات الأمنية بمنع تنقل المواطنين لمواجهة كورونا في بيت لحم

أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، تطبيق الإجراءات الأمنية، والتي تقضي بمنع تنقل المواطنين في شوارع المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، بناء على قرار رئيس الوزراء د. محمد اشتيه.

وقال حميد، :"مع الساعة العاشرة من مساء اليوم، تم تطبيق الإجراءات الأمنية على أرض الواقع".

وأضاف أن يمنع التنقل داخل المدن الرئيسية الثلاثة (بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور)، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى.

ووصل إجمالي إصابات بفيروس كورونا إلى 44 حالة، معظمهم من بيت لحم، وحالات في البيرة وطولكرم، وفق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.

يشار إلى ان الرئيس محمود عباس اعلن بداية الشهر الحالي، حالة الطوارئ القصوى في الأراضي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمدة 30 يومًا يبدأ من تاريخه، ويشمل إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة والسياحية، باستثناء المؤسسات الحيوية والصحية.