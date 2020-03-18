كوريا الشمالية توعز ببناء مستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا

اوعز رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، ببناء مستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حالت تم تسجيل إصابات. وفق موقع أن كي نيوز.

وذكر الموقع المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، ان الرئيس أون أمر ببناء مستشفى ضخم في العاصمة بيونغ يانغ، على أن يكون جاهزًا في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن افتتاح المستشفى يتزامن مع الذكر الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم الكوري.

وبحسب موقع كي نيوز، فأن المؤسسات الصحية في كوريا الشمالية تُعاني من أوضاع متردية، وهو ما جاء على لسان كيم، "إنه يشعر بالألم لغياب المؤسسات الصحية الحديثة".

وكانت وسائل إعلام كورية، قد نشرت موقع ومخطط المستشفى، المكون من مبنى طولي الشكل من 4 طوابق، ومبنيين من 15طابقًا.

يشار إلى ان اجمالي وفيات كورونا وصلت إلى 8 آلاف حالة، وأكثر من 200 ألف إصابة في 142 دولة، في حين لم تسجل كوريا الشمالية أي إصابات، وفق منظمة الصحة العالمية.