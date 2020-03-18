الجهاد ستطلق حملة "آمنون" لمواجهة فيروس كورونا في لبنان

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أنها ستطلق، حملة تعقيم بعنوان "آمنون" يوم الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، (كوفيد- 19) في المخيمات الفلسطينية.

وستشمل الحملة، تعقيم الشوارع والأماكن العامة والمساجد، إلى جانب تنظيم حملة توعية صحية للأهالي للحد من انتشار الفيروس، والحديث حول المستجدات.

وتستعد حركة الجهاد، لإطلاق الحملة بعد استكمال التجهيزات المناسبة، فيما وضعت الحركة كوادرها في لبنان في حالة استنفار كامل.

وقد أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حملة "وطهر بيتي" خلال الأيام الماضية، لتعقيم المساجد وأماكن تجمعات شعبنا والمرافق في قطاع غزة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.