تشلسي: اللاعب اودوي بدأ يتعافى من فيروس كورونا

أكد نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن اللاعب المصاب بفيروس كورونا كالوم هودسون اودوي (19 عامًا) بدأت تظهر عليه بوادر التعافي.

وقال المدير الفني لتشلسي فرانك لامبارد، :"إن اللاعب أودوي يتعافى بشكل رائع، بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الممتاز يصاب بالمرض".

وقرر النادي الإنجليزي، إعادة افتتاح مركزه التدريبي بعد أن أغلقه نتيجة إصابة اللاعب أودوي الاسبوع الماضي، إلى جانب وضع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالعزل الذاتي.

وطالب لامبارد، مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصّرف بشكل مسؤول لمنع نقل الفيروس.

وقتل فيروس كورونا حوالي 8 آلاف، بينما أصاب نحو 200 ألف في 142 دولة، وفق منظمة الصحة العالمية.