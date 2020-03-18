ملحم: مصل كورونا البقاء في المنازل

أعلن المتحدث باسم الحكومة في رام الله ابراهيم ملحم، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم الأربعاء، موضحاً أن هناك عينات قيد الفحص سيتم الإعلان عن نتائجها فور ظهورها.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، والتدابير الاحترازية، أن الحالات الثلاث الأخيرة التي ظهرت في بيت لحم أضاءت ضوءًا أحمر بالنسبة للحكومة لكونها لم تكن متأثرة بإصابات من الخارج، بل هي تلحمية المنشأ، وبالتالي كانت الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة فيروس "كورونا".

وشدد ملحم على أن الوقاية خير من العلاج في ظل عدم انتاج مصل لهذا الفيروس حتى الآن، مؤكداً أن المصل المتوفر حالياً هو البقاء في البيوت وعدم الاختلاط، وعزل المدن، وتخفيف الحركة بين المحافظات، متمنيا على المواطنين أن يتفهموا هذه التدابير وأن يتقيدوا بها، لأنها تصب بالأساس في حمايتهم، ولتقليل مساحة انتشار الوباء ومنع تمدده.