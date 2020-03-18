ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا، بعد تسجيل حالات وفيات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات وصل إلى 264، والمصابين إلى 9134 حالة.

وأشارت صحة فرنسا، ان بوادر التعافي ظهرت على ألف شخص مصاب بكورونا، في الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتوعدت من يخالف الإجراءات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن اجمالي عدد الوفيات إلى 8 آلاف حالة وقابل للزيادة، وإصابة اكثر من 200 ألف، معظمهم من الصين واسبانيا وإيطاليا وايران وكوريا الجنوبية.