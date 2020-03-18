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الصين تعلن عن علاج فعال لفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:33 - 18 مارس 2020
الصين الصين
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أعلن مركز تطوير التكنولوجيا الحيوية في الصين عن نتائج فعالة لعلاج ضد فيروس كورونا المستجد، وهو مستخدم في اليابان منذ العام 2014.

ووفقاً لمدير المركز الوطني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، تشانغ شين مدير فإن دواء "فافيبيرافير"، وهو خاص بالانفلونزا أثبت فعالية سريرية ضد فيروس كورونا، وأنه لم يظهر أي ردود فعل سلبية في التجربة السريرية. بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في ولاية واهان الصينية في ديسمبر الماضي، وأدى الى مقتل المئات وإصابة الآلاف، واعلنت حالة الطوارئ قبل ان يتفشى المرض لدول مجاورة ومن ثم يكتسح العالم.

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