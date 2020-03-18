ملايين الوظائف مهددة بالخسارة بسبب فيروس كورونا

ذكرت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، ان انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم، سيؤدي إلى خسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم، عقب إعلان حالة الطوارئ وإغلاق كافة العواصم والمدن.

وقالت المنظمة الدولية، :"إنّ فيروس كورونا قد يؤدي لخسارة عدد كبير من الاشخاص لنحو 25 مليونًا لوظائفهم حول العالم".

وأضافت أن تداعيات تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه ازمة اقتصادية، تزيد من عدد العاطلين عن العمل.

ولفتت إلى أن مساهمة الدول في مواجهة كورونا سيساهم في تجاوز تلك الازمة، داعيةّ لإجراءات عاجلة وواسعة النطاق لحماية العمال وتحفيز الاقتصاد.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا لـ8000، وإصابة اكثر من 200 ألف حالة في 142 دولة.