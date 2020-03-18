الجيش المصري ينفي انتشاره لفرض حظر التجول لمواجهة كورونا

نفى الجيش المصري الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن نزول الجيش لفرض حالة التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة. مؤكداً أن المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وأشار البيان إلى "مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد سيطر على نشرات أخبار العالم، وغطى على الأحداث السياسية في ظل ارتفاع عدد الوفيات والاصابات جراء الاصابة بالفيروس.