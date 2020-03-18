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الداخلية بغزة تعلن مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:54 - 18 مارس 2020
اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن مراكز الحجر الصحي الاحترازي في جميع المحافظات تعد مناطق مغلقة، يحظر مغادرتها أو الدخول إليها والاقتراب منها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي مساء اليوم الأربعاء : أن أجمالي المسافرين الذين وصولوا لقطاع غزة عبر معبر رفح خلال أمس والليلة الماضية بلغ نحو 3749 مواطناً تم إحالتهم للحجر الصحي الإجباري، فيما لم يصل أي مسافر اليوم الأربعاء.

وأضاف، أنه وصل 89 مواطناً عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع اليوم، تم إحالتهم للحجر الإجباري، حيث بلغ عدد القادمين عبر الحاجز منذ أمس 131 مواطناً.

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