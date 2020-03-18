الصحة بغزة تجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس كرونا المستجد، وأن الوزارة تعمل بكل جهد للحيلولة دون وصول الفيروس لقطاع غزة.

وحث القدرة خلال حديثه في الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي مساء اليوم الأربعاء، المواطنين على ضرورة اتباع التعليمات وارشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية.

وأوضح القدرة، أنه توجد 100 حالة مرضية تحتاج إلى رعاية صحية يتم استضافتها في مركز قيزان النجار في خانيونس ومسقط جباليا شمال قطاع غزة. وأن هناك 77 حالة ٧٧ مرضية أخرى تم تحويلها إلى فندق الكومودور.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت فحوصات على ٤٩ عينة تم فحصها لحالات مشتبه بها وكانت جميع نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض. مجدداً التأكيد بأن قطاع غزة لايزال خاليا من فايروس كورونا.

وأضاف، أن ٢٧٠٨ عائدا يخضعون للحجر المنزلي ، ويعود الانخفاض إلى وضع ٧٠ عائد ضمن الحجر الخاص بسبب مخالفتهم اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية.