بوتين يحذر مواطنيه من الأخبار المضللة حول فيروس كورونا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشعب الروسي من الانسياق وراء الاخبار المضللة حول فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين خلال اجتماعٍ له مع الحكومة الروسية، :"إن هدف تلك الاخبار المضللة بهدف هزّ ثقة الروس في السلطات، ولإحداث فوضى"، مضيفًا أنه "لا داعي إلى تصديق الاشاعات سوى من مصدرها الرسمي والموثوق.

ولفت إلى ان فريق روسي وياباني طبي ابتكروا أدوات طبية للكشف السريع عن فيروس كورونا في ابريل المقبل، داعيًا لزيادة أنظمة اختبار الكشف.

ووقع بوتين، على مرسوم رئاسي بشأن بيع الادوية التي لا تتطلب وصفة طبية عبر الانترنت، في خطوة لمكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن شراء المنتجات الحيوية بما فيها الادوية عبر الانترنت مجاني.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا لـ8000، وإصابة اكثر من 200 ألف حالة في 142 دولة.