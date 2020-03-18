الحكومة تمنع الحركة في مدن بالضفة

أصدرت الحكومة في رام الله قراراً بمنع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، عقب تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وصل "فلسطين اليوم"، نسخه عنه، أن هذا الإجراء يأتي من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها، يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.

كما يمنع كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته لأن ذلك يعرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وتضمنت الإجراءات أيضا قليل الحركة بين جميع محافظات الوطن، بحيث يطلب من كل وزارة ودائرة رسمية تخفيض حضور موظفيها في مقراتها الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري.

كما تمنع حركة الباصات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل.

ويطلب من البلدات من قرى ومخيمات عدم الوصول لمراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبما تراه لجان الوارئ، والتأكيد على الطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم.

كما تضمنت الإجراءات عمل البنوك تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات.