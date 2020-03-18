قوات الاحتلال تفرج عن 3 مواطنين من الخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم طفل في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد محمود الطيط (42 عامًا) على دوار عصيون، بعدما أجبرته على احضار نجليه محمود "20 عامًا" وقيس "11 عامًا"، إذ استجوبت القوات الإسرائيلية الثلاثة، قبل ان تخلي سبيلهما.

وأشار إعلام الاسرى، إلى أن قوات الاحتلال أبقت الوالد مقيد في الأجواء الباردة لمدة 3 ساعات قبل إطلاق سراحه.

يشار إلى ان قوات الاحتلال لا تزال تعتقل أكثر من 6 آلاف أسير داخل المعتقلات وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة.