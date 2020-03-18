الاتحاد الأوروبي يحذر من بث معلومات مضللة حول وباء كورونا

حذر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسیاسة الخارجیة والأمنیة بیتر ستانو اليوم الأربعاء، من بث معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

و أشار ستانو الى أن الاتحاد أطلق موقعا إلكترونیا لمواجھة التضلیل المتعمد حول الوباء.

وحذر الاتحاد الأوروبي من إثارة الذعر بین المواطنین بسبب انتشار المعلومات المضللة عن أزمة تفشي فیروس كورونا المستجد، مناشدا وسائل الإعلام الأوروبیة تحمل مسؤولیاتھا وتوعیة الجمھور.

وقال بیتر ستانو في مؤتمر صحفي: "یجب أن تدرك كل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المسؤولیة التي تقع على عاتقھا في إیصال المعلومات الصحیحة بشأن فیروس كورونا".

وأفاد بوجود الكثیر من المعلومات المغلوطة بشأن الفیروس والتي یتم نشرھا بین العامة من أجل بث الذعر والخوف، داعیا الجمھور إلى تحري المعلومات الصحیحة من مصادر موثوقة.

وأعلنت مفوضیة الاتحاد أن حوالي 80 ألف مواطن من دول الكتلة الأوروبیة متواجدون خارج حدود الاتحاد، ویرغبون في العودة إلى دولھم، حيث دعت الراغبین بالعودة إلى الاتصال بسفارات دولھم لترتیب عودتهم وإن تعذر علیھم ذلك، الاتصال بسفارة أي بلد عضو في الاتحاد.