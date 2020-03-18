البنك الدولي يخصص أموالا إضافية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا

قال مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن البنك قرر زيادة الأموال المتاحة للدول الأعضاء بنحو ملياري دولار للمساهمة في احتواء تفشي فيروس الكورونا، ليصل إجمالي التمويل المتاح لاحتواء الفيروس إلى 14 مليار دولار.

و أضاف مالباس في تصريحات صحفية بأن البنك سيتخذ الإجراءات الفورية لدعم الدول النامية والشركات والوظائف التي تضررت من هذا الفيروس.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن هذه الخطوة من البنك الدولي ستساعد في دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الفيروس مثل قطاع السياحة والصناعة والطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، حذر في وقت سابق من خطورة تأثر النمو الاقتصادي العالمي سلبياً خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل تفشي فيروس الكورونا داخل الصين، وعدد من بلدان العالم.