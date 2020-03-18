الإمارات تعلِّق إجراءات الحصول على تأشيرة المطار

قررت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، "تعليقا مؤقتا" لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطاراتها، لحملة الجوازات المعفية باستثناء أصحاب الجوازات الدبلوماسية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القرار سيجري تنفيذه ابتداء من الساعة 01:00 فجر يوم الخميس بتوقيت الإمارات، الموافق 19 مارس.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها، أن ذلك "يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره وباء".