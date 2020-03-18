الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية

رشَّح الحزب الجمهوري الأمريكي اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل "إن الرئيس الأمريكي الحال دونالد ترامب تمكن من اجتياز حاجز المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".
واضافت ماكدانيل : "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".
وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".
وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".