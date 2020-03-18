إيقاف ثلاثة شبان روجوا شائعات ممنهجة تتعلق بفيروس كورونا

أوقفت النيابة العامة اليوم الأربعاء، عدداً من الشبان الذين روجوا معلومات كاذبة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19) في فلسطين.

وأشارت النيابة العامة أن ثلاثة شبانٍ روجوا عمداً اخبار وشائعات كاذبة عن تفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وذكرت النيابة العامة أنَّ المتهمين أوقفوا بموجب قرار صادر عن محكمة صلح رام الله، وبناء على طلب مقدم من النيابة العامة استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لغايات استكمال التحقيق معهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ المتهمين احضروا من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى توجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول وجود حالات في محافظة رام الله والبيرة مصابة بفيروس "كورونا"، دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة.