مسنة بعمر 103 عامًا تتعافى من فيروس كورونا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن امرأة في عامها الثالث بعد المئة من فيروس كورونا المستجد في إيران.

جاء ذلك في الوقت الذي يعتقد الجميع أن المرض أخطر على المسنين.

وقد أدخلت المريضة إلى المستشفى في مدينة سمنان الواقعة على بعد حوالى 180 كيلومترا شرقي طهران، على ما أوضحت الوكالة في مقال نشرته ليل الأربعاء من دون أن تورد اسمها.

وأضاف المقال نقلا عن ناويد داناي مدير المركز الاستشفائي الجامعي في المدينة: "سمح لها بمغادرة المستشفى بعد تعافيها التام".

وتعتبر إيران من أكثر البلدان تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسبب المرض فيها بحوالي ألف حالة وفاة وإصابة أكثر من 16 ألفا في محافظات البلاد الـ31.