ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً هاماً اليوم بشأن فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً هاماً للإعلان عن "أخبار مهمة"، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتعلق بفيروس "كورونا".

وقال ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إنه "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية لفيروس كورونا، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، فإن الأموال ستعود إليكم قريبا".

و وفقاً لآخر بيانات حول أعداد المصابين بالفيروس حول العالم، فإن عدد المصابين بالفيروس الجديد بلغ حتى الآن 201634 شخصا على الأقل، تعافى منهم 82030، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 8007.