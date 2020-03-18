القناة 12 العبرية: فرض حظر التجوال بشكل كامل في "اسرائيل" أمر وارد

أكد ما يسمى بــ "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، "جلعاد إردان"، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع تتطور بسرعة وأنه من الممكن فرض حظر تجوال كامل خلال الأيام القريبة المقبلة.

و قال اردان في تصريح له نقلته القناة العبرية ال 12 إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة، منوهاً الى أن قرار فرض إغلاق شامل في "إسرائيل" وارد وبقوة ويجري الاستعداد له.

وأضاف: "إنه في حال فرض حظر التجوال فسيتم تسيير دوريات للشرطة في المدن والبلدات ولن يسمح بالخروج إلا للموظفين في الوظائف الحيوية أو الخروج للعلاج الطبي أو للتزود بالطعام".

ويدرس رئيس الكنيست "يولي أدلشتاين" الإعلان عن إغلاق الكنيست قريباً منعاً لانتقال العدوى للمزيد من الأعضاء بعد فرض الحجر الصحي على عضوية الكنيست بالأمس لاختلاطهم بمصابين.