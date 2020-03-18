دراسة استرالية: الإنسان يلمس وجهه 23 مرة في الساعة

أكدت دراسة استرالية أن الإنسان يلمس وجهه نحو 23 مرة في الساعة الواحدة.

وأفاد الموقع الالكتروني "health line"، بأن الإنسان يلمس الوجه، سواء الأنف أو الفم أو العينين، حوالي 23 مرة في الساعة، وبأن هذا الأمر هو عادة لا تقاوم، ولكن يمكن التغلب عليها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الالكتروني أن طلاب كلية الطب بجامعة استراليا أكدوا أن لمس الوجه يتضمن لمس الأنف والفم والعينين، وهو ما يتنافى مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أو الانفلونزا العادية أو البرد، وبأن الخطوات المهمة للتغلب على هذه العادة السيئة هي بضرورة غسل اليدين قبل لمس الأشياء، والتفكير للحظات قبل لمس الوجه، ومحاولة إبعاد اليدين، وإشغالهما قدر الإمكان، وإشغال اليدين بأي شيء غير لمس الوجه، مثل القيام بطي الملابس أو ما شابه، وكتابة تدوينات على المكتب أو في مقر العمل، وهي تدوينات غالبا ما تساعد في الامتناع عن لمس الوجه، أما إذا كنت في اجتماع ما، فعليك أن تشبك يديك معا أو تضمهما إلى صدرك، واستخدام معقم اليدين أو صابون معطر باستمرار، وارتداء قفازات في اليدين، ربما تساهم في منع هذه العادة السيئة، خاصة خلال تواجد الإنسان في المنزل.

وشدد الموقع الالكتروني على أن العين والأنف والفم هي أسهل الطرق لنقل فيروس "كوفيد- 19" أو فيروس كورونا المستجد، داخل الجسم، وبأنه يفضل الإكثار من غسل اليدين بالماء والصابون والمطهر، مع إبقاء اليدين في حضن الإنسان أثناء الاجتماعات.