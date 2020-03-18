شمخاني يدعو امريكا للرد على تساؤلات العالم حول دورها في نشر فيروس كورونا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني: "إن القاء اللوم على الآخرين هو أسلوب أمريكا للتهرب من تحمل المسؤولية”.

و دعا شمخاني في تغريدة له عبر "تويتر"اميركا أن تجيب على التساؤلات الدولية المطروحة بشأن دورها في إنتاج ونشر كورونا واستمرار جرائمها ضد الشعب الإيراني. وأضاف: “على امريكا وبدلا من توزيع الاتهامات الباطلة على الصين وإيران، عليها ان تستجيب للمطالب الدولية بخصوص دورها في انتاج وتفشي فيروس كورونا واستمرار جرائمها ضد الشعب الايراني”.

وكان بعض المسؤولين الأمريكيين قد اثاروا في الأيام الأخيرة بعض الاتهامات الكاذبة بأن “إيران والصين لعبتا دورا مهما في نشر فيروس كورونا في دول أخرى”.