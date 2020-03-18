فتوى مصرية مُفزعة: دفن ميت "الكورونا" دون غُسل

أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الاربعاء 18/3/2020 فتوى وصفها البعض بالمخيفة ، كونها أجازت عدم غسل المتوفى نتيجة إصابته بوباء "كورونا" وخاصة إذا ما كان الُغسل قد يلحق أذى بالناس.

الفتوى والتي نشرتها دار الافتاء على صفحتها الرسمية كانت على النحو التالي "الأصل أن الميت المسلم يُغسل غُسلا شرعيا ويُكفن ويصلى عليه ويدفن، إلا إذا ثبت طبيا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله لكونه مظنة حصول العدوى، فيلجأ حينئذ للتيمم بدلا من الغسل، فإن تعذر هو الآخر، ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرك وسقطت المطالبة به شرعا، لكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن“.

الفتوى جاءت بعد أسئلة شغلت الرأي العام المصري حول فيروس كورونا، وكان من بين تلك الأسئلة: كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟ ..وغير ذلك.

ويشار الى ان وزارة الصحة المصرية سجلت أمس 30 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 196 حالة ، بينهم حالتي وفاة جديدتين.