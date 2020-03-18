ملحم : لا إصابات جديدة "بكورونا" في الضفة والعدد يستقر عند 44 مصاباً

أكد ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الاربعاء 18/3/2020 انه لم يطرأ أي ارتفاع على أعداد المصابين بفايروس "كورونا" نتيجة مخالطة المرضى والعدد يستقر عند لـ44.

وقال ان جميع الفحوصات التي اجريت الليلة الماضية وعددها 402 عينة جميعها سليمة.

وبين ان سبب الإصابات الجديدة جاءت من ثلاثة اشخاص من بيت لحم ولم يلتزموا بالحجر، مشدداً على ان الحكومة لم تتردد في إتخاذ اي اجراءات من شأنها حمايه ابناء شعبنا.

ورداً على سؤال حول الاجراءات الفلسطينية لحمايه العمال الذين يعملون في المستوطنات بعد إعلان الاحتلال حجر 3000 مستوطن في مستوطنة "موديعين" المقامة على اراضي المواطنين في رام الله، قال :اننا نحذر العمال من التوجه للعمل في المستوطنات التي اصبحت بؤر لهذا الفيروس.

وبشأن التنسيق مع الاحتلال "الاسرائيلي" حول علاج لعمال الفلسطينيين في حال اصابتهم ، قال "نحن نعالج العمال الفلسطينيين بالوقاية".

ويشار الى ان وزارة الصحة برام الله اعلنت بالأمس عن اصابة 3 مواطنين من بيت جالا ، ليرفع عدد المصابين بكورونا بالأراضي الفلسطينية لـ44 مصاب.