فتح تختار وفدها لمباحثات القاهرة الهادفة لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي

فلسطين اليوم – القدس العربي

علمت 'القدس العربي' من مصدر مطلع في حركة فتح ان الحركة اختارت وفداً قيادياً منها للمشاركة في الحوار الذي سيبدأ يوم 22 الجاري في القاهرة بهدف إنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي.

وبحسب المصدر فإن الوفد الذي سيرأسه أحمد قريع (أبو العلاء) مفوض عام التنظيم في المناطق الفلسطينية يضم نبيل شعث رئيس الوفد السابق، والدكتور زكريا الأغا، وهما عضوان في اللجنة المركزية للحركة، وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وأحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم الحركة، ونبيل عمرو سفير فلسطين في مصر، وثلاثة نواب في المجلس التشريعي عن حركة فتح هم أشرف جمعة وفيصل أبو شهلا ورضوان الأخرس، إضافة إلى سمير مشهراوي، وأمين مقبول، وإبراهيم أبو النجا وهم من قادة الحركة.

وذكر المصدر لـ 'القدس العربي' أن هذا الوفد سيلتئم في اجتماع له بمدينة رام الله قبل مغادرته لحضور الاجتماعات، 'بهدف ترتيب أوراقه، والاتفاق على الأسماء التي ستشارك في اللجان التي ستبدأ اجتماعاتها في القاهرة بحضور ممثلي الفصائل يوم 28 الجاري'.

وتوقع المصدر أن تضاف أسماء أخرى لوفد الحركة خلال الساعات القادمة.