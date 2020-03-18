استجابة للطوارئ..مديرية تعليم شمال غزة تنتج "200" سرير للحجر الصحي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، عبر طواقمها الفنية، بإنتاج مئتي (200) سرير لمركزي الإيواء والحجر الصحي الاحترازي في مديريتي شمال غزة والوسطى في استجابة منها لنداء الواجب رغم قلة الإمكان، واستشعاراً منها لدورها المجتمعي.

وقال مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، خلال تفقده ورشة الصيانة بالمديرية برفقة مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، إن هذا الإنجاز المتمثل بإنتاج (200) سرير، يأتي في سياق جهود المديرية واستجابتها لخطة الطوارئ المعلنة لمواجهة ومحاصرة فيروس "كورونا" الذي بات وباءً عالميا يهدد البشرية.

وأضاف أن هذه الخطوة والتي تنفّذ بالتعاون مع جهات الاختصاص، تؤكد على مدى حرص المديرية؛ لتوفير حجر صحي آمن ويليق بكرامة المواطن الفلسطيني، مؤكداً أن المديرية وطواقمها الفنية والإدارية وفي سباق مع الزمن، تسخّر كل إمكاناتها في سبيل خدمة المجتمع وحفظ سلامته.

وشدد أ. العرابيد على ضرورة تضافر جميع الجهود المؤسساتية والمجتمعية في سبيل محاربة "كورونا"؛ لضمان وتوفير بيئة صحية آمنة لشعبنا الذي يستحق منا كل تقدير ووفاء، متمنيا السلامة لجميع أبناء شعبنا.





