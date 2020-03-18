ارتفاع عدد حالات الوفاة والاصابات بفيروس كورونا في مصر

أفادت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، بتسجيل حالتي وفاة و30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 196 حالة، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 6 وفيات.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن الحالات الجديدة المصابة بـ "كورونا"، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضحت، أن حالتي الوفاة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أنها تجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته والمخالطين له.

ولفتت أن 26 حالة تماثلت للشفاء حتى أمس الثلاثاء، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وبقية الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.