"الطيب عبد الرحيم" في ذمة الله

توفي صباح اليوم الأربعاء 18/3/2020، أمين عام رئاسة السلطة وعضو المجلس المركزي الطيب عبد الرحيم، عن عمر يناهز (76 عاماً)، في القاهرة خلال رحلة علاج.

الطيب عبد الرحيم ولد في بلدة عنبتا بطولكرم عام 1944 لعائلة فلسطينية، ووالده المناضل والشاعر الفلسطيني والشهيد عبد الرحيم محمود .

كان الطيب عبد الرحيم من أوائل الملتحقين بحركة "فتح" سنة 1965 فقد كان طالبا في كلية التجارة في القاهرة ورئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة وتتلمذ على يد الراحل ياسر عرفات.

التحق الطيب عبد الرحيم بجامعة الأزهر عام 1962 وقد حصل منها على درجة البكالوريوس في التجارة.

عين من قبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسئولاً عن شؤون الرئاسة في السلطة الفلسطينية وأوكل له رئاسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد عام 1997.

ونعى رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأربعاء ، أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح الطيب عبد الرحيم الذي توفي اليوم، بعد حياة حافلة بالنضال المخلص لفلسطين وشعبها.