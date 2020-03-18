العدد الأكبر منذ ظهوره.. "إسرائيل" تسجل 90 حالة جديدة ليرفع عدد المصابين لـ427

أعلنت "اسرائيل" اليوم الاربعاء 17/3/2020 ، عن تسجيل 90 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليكون العدد الاكبر منذ ظهور الفايروس في "اسرائيل" .

وقالت صحيفة يديعوت انه بتسجيل إصابات جديدة يرفع العدد الكلي لـ 427 .

وبينت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" بنسبة 26% تقريباً، حيث ارتفع العدد من 337 إلى 427 مصاب.

وأشارت الى ان هذا المؤشر دليل على دقة تصريحات جهات داخل وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك آلاف المصابين "الإسرائيليين" الذين لم يتم الوصول لهم بعد، ولا أحد يعلم أن هم موجودين.

ووجهت الاتهامات الى تقاعس الجهات الرسمية "الإسرائيلية" في الاستعداد الجيدة لمواجهة فيروس كورونا0