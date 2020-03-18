مداهمات واعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 18/3/2020، منازل المواطنين في الضفة المحتلة وشنت حملة تفتيش وعبث في محتويات منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي عدة شبان من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وعرف من بين المعتقلين فجر اليوم الاربعاء 18/3/2020:

١. أدهم أبو عرقوب "رام الله".

٢. علي جبر "رام الله".

٣. علاء الغزاوي "رام الله".

٤. نور الصرصور "رام الله".

٥. محمد برهان "رام الله".

٦. عماد الشيخ "رام الله".

٧. أمين نصر أبو هنية "من عزون شرق قلقيلية".