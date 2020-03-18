أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 18/3/2020: الدولار يواصل صعوده

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 18/3/2020، ارتفاعات متتالية في الأسواق المحلية في فلسطين، على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وكانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، قد عانت من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 18/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.7800 دولار/ شيكل

5.3127 دينار / شيكل

4.0824 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0800 يورو/ دينار

بیع

3.8600 دولار/ شيكل

5.4671 دينار / شيكل

4.3695 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1300 يورو/ دينار