الطقس: استمرار الأجواء الباردة وهطول الأمطار الرعدية

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء باردة الى باردة جداً ، وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة، وتتركز في المناطق الشمالية.

ويوم الخميس، تستقر درجات الحرارة التي تبقى منخفضة، فيما تكون الأجواء باردة في غالبية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لهطول امطار محلية متفرقة من الأمطار تتركز على الشمال والوسط.

ووفق الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة وتكون الفرصة مهيأة لزخات محلية مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات البرد، وتكون الأجواء باردة بشكل ملموس خصوصاً في الجبال.

أما السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموماً في باقي المناطق السهلية والساحلية، ويحتمل هطول زخات محلية متفرقة تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بتساقط البرد أحياناً، ثم تضعف في المساء .