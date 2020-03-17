ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة لمخالطين في محافظة بيت لحم

أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور، ما يرفع عدد المصابين لـ47 حالة.

وأوضح ملحم في بيان صحفي، ان سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، وأظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.

وشدد ملحم على أن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.

يشار إلى أن مدينة بيت لحم تخضع لإغلاق تام، عقب إغلاق الاحتلال الطرق المؤدية إلى المدينة، فيما تمنع السلطة الدخول والخروج من المدينة إلى المحافظات الفلسطينية الأخرى في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).