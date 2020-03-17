بروفيسور يؤكد: عقاران قادران على علاج المصابين بفيروس كورونا

أكد البروفيسور ديفيد باترسون، من مركز جامعة "كوينزلاند" للبحوث السريرية، أن هناك عقارين بإمكانهما القضاء وعلاج فيروس "كورونا" .

وقال إن العقاران، Chloroquine وLopinavir، وهما يستخدمان لعلاج الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية على التوالي، يمكن استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وفق باترسون.

وأضاف "أنه علاج فعال محتمل. سينتهي الأمر بانعدام وجود فيروس كورونا لدى المرضى بعد انتهاء العلاج".

وتابع باترسون: "ما نريد القيام به في الوقت الحالي هو تجربة سريرية كبيرة عبر أستراليا، تبحث في 50 مستشفى، وسنقارن عقارا واحدا، مقابل آخر، ومقابل الجمع بين العقارين".

ومن المتوقع، أن تبدأ التجربة السريرية في تسجيل المصابين بكورونا في حلول نهاية هذا الشهر.

وأضاف البروفيسور باترسون: "كان أطباؤنا مندهشين للغاية من أن عقار فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يعمل بالفعل ضد فيروس كورونا الجديد، مع وجود القليل من الشك".

واردف: "إذا تمكنا من اختبارها لدى هذه الموجة الأولى من المرضى، فإننا نتوقع تماما أنه ستكون هناك إصابات مستمرة لأشهر مقبلة، وبالتالي سيكون لدينا أفضل المعلومات الممكنة لعلاج المرضى اللاحقين".

ووفق باترسون، تم منح مرضى صينيون مصابون بفيروس كورونا، عقار فيروس نقص المناعة البشرية، وكانت النتائج الأولية ايجابية.