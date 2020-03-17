أعراض وأسباب ضعف الدورة الدموية في القدمين

يتعرض كبار السن خلال فصل الشتاء وزيادة العمر (الشيخوخة) إلى خطر كبير بضعف الدورة الدموية في القدمين مما قد يسبب لهم تجلط في الدم وآلام مزمن وتورم في القدم وعدم القدرة على الحركة.

ولذلك فمن المهم أن يتم مساعدة كبار السن لتحسين الدورة الدموية في أقدامهم.

أعراض الدورة الدموية

ووفقا للموقع الطبي (health) فهناك أعراض وأسباب عدة لضعف الدورة الدموية في القدمين.

ودعا الموقع الطبي إلى الانتباه جيدًا للتكرار المستمرة بشان الشعور ببرودة القدمين أو الآلام الناتجة بعد فترة طويلة من الوقوف خاصة لدى كبار السن الذين يعانون من السكري او التدخين أو السمنة.

كما أن أعراض ضعف الدورة الدموية في القدمين هو الشعور بوخز، تورم، تحول لون القدم إلى اللون الأزرق أو الأرجواني، الشعور بألم، ثقل في القدمين، إعياء.

أسباب ضعف الدورة الدموية في القدمين

أولًا العمر: هناك درجة ما من ضعف الدورة الدموية التي لا يمكن تجنبها مع تقدم العمر.

ثانيًا نمط الحياة: يتطلب تدفق الدم السليم حركة للحفاظ على صحة القلب وضخه بسلاسة، لذا فإن كبار السن الذين لا يستطيعون التنقل مما يعرضهم لخطر مشاكل الدورة الدموية.

ثالثًا السمنة: إن زيادة الوزن تجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم، كما تضع وزنا أكبر على القدمين، مما يؤثر على الدورة الدموية.

رابعًا مرض السكري: يمكن أن يسبب مرض السكري التورم وارتفاع ضغط الدم وضعف الدورة الدموية في القدمين، كما يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي، وهو حالة منفصلة مع أعراض مماثلة لضعف الدورة الدموية.

خامسًا تجلط الأوردة العميقة: هي جلطة دموية تتشكل بعمق في الجسم، وغالبًا في الساق، مما يمنع تدفق الدم إلى القدمين.

سادسًا تصلب الشرايين: هو سبب شائع لضعف الدورة الدموية، العديد من الأسباب الأخرى لضعف الدورة الدموية، مثل السمنة والتدخين ونمط الحياة المستقرة ومرض السكري تزيد من خطر تصلب الشرايين، مما يجعل هذه الحالة ذات أهمية خاصة للتصدي لها.

سابعًا التدخين: لا يؤدي التدخين فقط إلى زيادة خطر حدوث حالات صحية أخرى، مثل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، بل إنه يزيد من صعوبة تدفق الدم إلى الشرايين والوصول إلى القدمين بشكل كاف.

ثامنًا القصور الوريدي: يمكن أن يحدث القصور الوريدي في أي عمر ولكنه منتشر مع التقدم ​​في العمر بسبب تلف أو ضعف الأوردة.